محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير ميناء طابا البري ومحطة تحلية المياه

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بميناء طابا البري، لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، وتابع موقف سيارات الأجرة ومحطة التحلية، وذلك في إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة.

وقال المحافظ، إن التطويرات الجارية بميناء طابا تأتي في إطار تحسين البنية التحتية، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والزوار، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وتعزيز الحركة التجارية بين مصر ودول الجوار، مؤكدًا أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة الميناء، وتحديث مرافقه بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.

وأضح أن التطوير يشمل تجديد المنشآت وتوسيع ساحات الاستقبال، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلامة لضمان تجربة مريحة وآمنة للمسافرين، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مع متابعة سير العمل بشكل مستمر، مؤكدًا أن تلك المشاريع تعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة طابا كواحدة من أبرز النقاط الحدودية الحيوية في مصر.

وأكد أن المشروعات الجارية بمدينة طابا، ضمن سلسلة من الجهود لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المحافظة، موجهًا بضرورة تحسين وتوسيع نطاق موقف سيارات الأجرة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين، مع ضمان توفير بيئة مريحة وآمنة للركاب.

وأشاد بالجهود المبذولة لضمان توفير مياه شرب نقية للمدينة والمناطق التابعة لها، مشيرًا إلى أهمية محطة التحلية في تلبية احتياجات المدينة من السياح والمواطنين.

كما تفقد المحافظ بعض المناطق المقترحة للاستثمار السياحي والخدمي في طابا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التي ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ضمن الاستراتيجية الشاملة لتحويل منطقة طابا ونويبع لمركز لوجستي عالمي يستطيع تلبية متطلبات دول الجوار للتصدير والنقل إلى أوروبا.

كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين والزوار على حد سواء.