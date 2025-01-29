انفجار يستهدف سفينة حاويات في البحر الأحمر

وقع انفجار في سفينة حاويات تحمل علم هونج كونج اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق أجبر طاقمها على إخلاء السفينة، وفقا لما ذكرته مصادر في صناعة الشحن.



وكانت السفينة تنجرف والنار بها على بعد نحو 225 كيلومترا قبالة ساحل الحديدة، وهي مدينة ساحلية في اليمن تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، حسبما أفادت شركة ديابولوس جروب البحرية.



ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، ولم يعترف الحوثيون بالحادث بشكل فوري. وقالت الجماعة الأسبوع الماضي إنها كانت تحد من هجماتها في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة.



وتم التخلي عن السفينة وتم إنقاذ طاقمها لاحقا دون أن يصابوا بأذى، حسبما قال مصدر آخر في صناعة الشحن لوكالة أسوشييتد برس(أ ب)، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يتم منح التصريح الرسمي للحديث علنا عن الحادث. ولم يتم الكشف عن اسم السفينة.