نقابة أطباء قنا تنظم ندوة تثقيفية حول الإسعافات الأولية والتسمم الغذائي

نظمت نقابة أطباء قنا، ندوة تثقيفية بعنوان "الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات التسمم الغذائي والمنزلي"، وذلك بكنيسة الشهيدة دميانة بمدينة قنا، بحضور الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ورئيس اتحاد المهن الطبية بالمحافظة، والدكتورة إنجي خلف، نائب مدير مستشفى قنا العام.

وشهدت الندوة محاضرة قدمها الدكتور محمد عواد، مدرس السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، حيث استعرض الأساليب العلمية الصحيحة للتعامل مع حالات التسمم المختلفة، وأهمية التدخل السريع لإنقاذ المصابين، بجانب طرق الوقاية من التسمم الغذائي.

وأكد الدكتور محمد الديب، أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز الوعي الطبي بين المواطنين، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة بطرق علمية سليمة، مشيرًا إلى الدور المهم لمثل هذه الفعاليات في دعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التوعوية التي تنظمها النقابة، بهدف نشر الثقافة الطبية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة.