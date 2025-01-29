ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون

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استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وحضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق للرئيس الأمريكي الأسبق.

والخميس الماضي، أجرى ترامب مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناولا فيها الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته، في بيان، أن ترامب وبن سلمان تناولا كذلك خلال اتصال هاتفي جرى، الأربعاء، الطموحات الاقتصادية الدولية للمملكة العربية السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة.

بالإضافة لذلك بحث الجانبان فرص زيادة الازدهار المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية.



