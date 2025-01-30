بشير التابعي: صفقة بنشرقي غير مفيدة للأهلي

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض، ليس في حاجة لخدمات المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري والمنضم حديثًا للنادي الأهلي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" انتقال أشرف بن شرقي للأهلي صفقة كيد في الزمالك، واللاعب كان قريب من الزمالك في الصيف".

وتابع:" أشرف بن شرقي، في الزمالك تألق بسبب اللاعبين الذين كانوا يتواجدون في الفريق، وهو حاليًا بعيد عن مستواه وشبه مبطل كرة، وكان يشارك مع الريان في دوير أبطال آسيا فقط".

وأكمل:" الزمالك لو كان يريد ضم بن شرقي كان ضمه، والزمالك ليس في حاجة لخدماته في الوقت الحالي".

وواصل:" صفقة بن شرقي مثل حقنة بنج للجماهير، بعد الهجوم على الإدارة".