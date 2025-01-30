مانشستر سيتي يهزم كلوب بروج ويصعد للملحق المؤهل دور الـ16 لدوري الأبطال

انتزع مانشستر سيتي بطاقة التأهل للملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري للبطولة.

تقدم كلوب بروج بهدف مفاجئ في الدقيقة 45 عن طريق رافائيل أونيديكا، وفي الشوط الثاني تعادل مانشستر سيتي بتصويبة مميزة من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 62 تقدم السيتي عن طريق جويل أوردونيز، مدافع كلوب بروج بالخطأ في مرماه، ثم جاء البديل سافينيو ليؤكد تفوق فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 11، ليتقدم للمركز الثاني والعشرين، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند 11 نقطة كذلك، في المركز الرابع والعشرين، آخر مراكز التأهل بفارق الأهداف فقط.

ووفقًا للنظام الجديد من دوري أبطال أوروبا يتأهل 24 ناديًا للدور المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى لدور الـ16 مباشرة، فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع لـ24 بنظام خروج المغلوب ليتأهل 8 أندية أخرى لدور الـ16.