الوكالة اللبنانية: جيش الاحتلال يعتقل 4 مدنيين من بلدة مارون الراس

أقدم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على اعتقال أربعة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند أطراف بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إلى أن «الاحتلال أطلق النار على شخصين آخرين، أصيبا بجراج أثناء محاولتهم التقدم في البلدة.

ولفتت إلى أن الاحتلال احتجز سيارة لـ«كشافة الرسالة» الإسعاف الصحي في البلدة، كانت تحاول نقل الجرحى، فيما يصر أهالي مارون الراس على الدخول لقريتهم لتفقد منازلهم.

ومنذ يوم الأحد، يستمر أبناء الجنوب بالتوافد إلى بلداتهم الحدودية من أجل دخولها، حيث سقط منهم العديد من الشهداء والجرحى جراء اعتداءات من الجيش الإسرائيلي.

وسبق وأن ادّعى الجيش الإسرائيلي، أنّه أعاد انتشار قواته مؤخرًا في مواقع في جنوب لبنان لـ«تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيًا وإبعاد حزب الله»، في حين تواصل إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها على اللبنانيين.