منظمة الصحة العالمية تعليقا على اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب منها: نأمل في مناقشات بناءة مع ترامب

قالت الدكتورة حنان بلخي المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه بالنسبة لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من المنظمة، يجب قبل انتقاد المنظمة في البداية معرفة ما هو دور المنظمة تحديدا، لافتة الي أن دور المنظمة ينحصر في إعداد تقارير طبية، ومعرفة مؤشرات المخاطر الصحية، والوصول الي التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن للمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، عن الأوضاع الصحية في الإقليم.

وأكدت بلخي أنه سيكون خلال الفترة المقبلة توضيح أكبر لدور المنظمة ومهامها، والبرامج التي تعمل عليها، والدول الأكثر احتياجا لها، قائلة ، نتمني أن يكون هناك المزيد من النقاشات البناءة مع الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن المنظمة يتبعها حوالي 194 دولة أخري، لذلك فإن المنظمة تقبل النقد من الجميع.



