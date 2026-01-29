هيثم دبور يوقع أعماله بجناح دار الشروق في معرض الكتاب

وقع الكاتب والروائي هيثم دبور أعماله المختلفة، والصادرة عن دار الشروق، وذلك اليوم الخميس بجناح دار الشروق رقم B 28 بقاعة 2 في معرض القاهرة للكتاب، ضمن لقاء مؤلف الذي تنظمه الدار خلال فعاليات المعرض.

والأعمال هي روايات: "حظر نشر"، "صليب موسى"، وأحدث أعماله "كعبة المجاذيب"، وذلك وسط أجواء جميلة من محبي هيثم دبور وقرائه الذين حرصوا على أخذ توقيعه، والتقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب لعام 2026 افتتحت يوم 21 من يناير، وتستمر حتى 3 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.