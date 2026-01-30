باكستان: قيادات حزب عمران خان وأنصاره ينظمون اعتصاما خارج السجن مطالبين بلقاءه

نظمت قيادات وأنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان اليوم الخميس، اعتصاما خارج السجن المحتجز به ، مطالبين بالسماح لأطبائه وأفراد عائلته بلقائه.

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار في وقت سابق اليوم الخميس، أن خان بصحة جيدة، وذلك بعد خضوعه لإجراء طبي لعلاج مرض في العين في مستشفى حكومي.

وفحص فريق من الأطباء خان في سجن أديالا في روالبندي، حيث يقضي أحكاما متعددة بالسجن، قبل نقله إلى مستشفى حكومي يوم السبت الماضي ، حيث خضع لإجراء طبي استغرق 20 دقيقة وبموافقته.

وقال تارار لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية في إشارة إلى خان: "إنه بصحة جيدة".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن صرح ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب خان المعارض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن رئيس الوزراء السابق يعاني من حالة في العين ويحتاج إلى "رعاية طبية فورية".

وكان بخاري قد طالب بمنح طبيب خان الشخصي حق الوصول إليه، محذرا عبر منصة "إكس" من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه".

من ناحية أخرى كتب قاسم، نجل خان، على منصة إكس، أنه تم تشخيص حالة والده على أنه مصاب بانسداد الوريد الشبكي المركزي، وهو انسداد خطير يمكن أن يسبب فقدانًا دائمًا للبصر.

وأضاف: "ومع ذلك تواصل السلطات منعه من العلاج وتحرمه من الوصول إلى الأطباء الذين يثق بهم".

وقال قاسم، إنه حتى هو لم يُسمح له بالتحدث معه.

وجاءت تصريحات تارار بعد أيام من تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن خان قد نُقل إلى مستشفى تحت حراسة أمنية مشددة مطلع الأسبوع الحالي، وإنه عاد إلى السجن في الليلة ذاتها.

ويقضي خان، 73 عاما، أحكاما متعددة بالسجن منذ عام 2023 لإدانته بتهم فساد وتهم أخرى يزعم نجم الكريكيت السابق ومؤيدوه أنها تهدف إلى عرقلة مسيرته السياسية. كما أدينت زوجته، بشرى بي بي، بالرشوة وتقضي عقوبتها في السجن نفسه، لكن لا يسمح لهما برؤية بعضهما البعض باستثناء مثولهما أمام المحكمة، وفقا لما قاله أنصاره.