إغلاق مدرسة في بون أسبوعين بسبب إصابة أحد العاملين بكورونا

قررت إحدى المدارس الإبتدائية في مدينة بون الألمانية اليوم السبت إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين اعتبارا من بعد غد الاثنين عقب إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرة الإدارة الصحية في بون، إنجريد هاير، اليوم إنه يُجرى حاليا فحص تلاميذ المدرسة، البالغ عددهم نحو 185 تلميذا، لتحديد ما إذا كان أحدهم قد أصيب بالفيروس، مضيفة أنه من المقرر أن تتوجه فرق متخصصة إلى منازل عائلات هؤلاء الأطفال على مدار اليوم.

وقال المدير الطبي في مستشفى بون الجامعي، فولفجانج هولتسجريفه، إن العامل المصاب 23 عاما بدت عليه أعراض خفيفة، وهو يقبع حاليا قيد الحجر الصحي المنزلي.

وبحسب بيانات هاير، فإن الرجل المصاب كان حضر كرنفالا في بلدة هاينزبرج.

تجدر الإشارة إلى أن كافة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا لها علاقة بهاينزبرج، حيث ظهرت هناك أول حالة إصابة في الولاية، لرجل يتلقى العلاج وزوجته حاليا في مستشفى دوسلدورف الجامعي.

وذكرت المتحدثة أن المصاب عاد إلى بون، حيث يعمل في قسم الرعاية النهارية الكاملة بالمدرسة، يوم الأربعاء الماضي، وقام بمساعدة الأطفال في حل الواجبات المدرسية، ثم شعر بأنه ليس على ما يرام وتغيب عن العمل في اليوم التالي، مضيفة أنه تأكدت إصابته بالفيروس في المستشفى الجامعي ببون أمس الجمعة.

ويوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 50 حالة إصابة مؤكدة. والولايات التي سجلت حالات إصابة في ألمانيا هي شمال الراين ويستفاليا، وبادن-فورتمبرج، وبافاريا، وراينلاند-بفالتس، وهيسن، وهامبورج، وشليزفيج-هولشتاين. وتعتبر منطقة هاينزبرج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هي الأكثر تضررا في ألمانيا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة فيها حتى الآن نحو40 حالة.