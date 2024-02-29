تحدث أدريانو سواريس مدرب حراس مرمى بترو أتليتكو الأنجولي، عن تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق بترو أتلتيكو الأنجولي قد حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال، قبل انطلاق الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي سيواجه خلالها فريق النجم الساحلي التونسي.

وقال سواريس في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «فريق بترو أتلتيكو يقدم مستويات رائعة في السنوات الأخيرة، وهذا نتيجة التخطيط الجيد للإدارة لهذا المشروع منذ عام 2015، أصبحنا نعتمد على الاستحواذ على الكرة ونقدم كرة هجومية رائعة، وكل عام تزداد خبرات الفريق بالبطولات الإفريقية».

وأضاف: «تأهلنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال من مجموعة صعبة، يتواجد بها فريقان تونسيان سبق لهما التتويج بلقب البطولة من قبل، والهلال السوداني أيضًا فريق متمرس في البطولة ويتواجد دائما في دور المجموعات، ولم تستقبل شباكنا أي هدف خلال 5 مباريات وهذا رقم جيد جدا».

وتابع: «طموحنا هو تحقيق الانتصار في جميع المباريات التي نلعبها، ونحن قادرون على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وجاهزون للقتال ضد الأندية الكبيرة في إفريقيا».

وواصل مدرب حراس بترو أتلتيكو: «أحب مواجهة فريق كبير في الدور ربع النهائي، لأنك إذا كنت تريد أن تكون فريقا كبيرًا في القارة، يجب عليك ملاقاة الأندية الكبيرة والفوز عليهم، ونحن قادرون على تحقيق ذلك».

وبسؤاله عن الفرق المرشحة للتتويج بلقب دوري الأبطال هذا العام، قال: «بالطبع، الأهلي وصن داونز الأقرب لتحقيق اللقب، ولكنني واثق أن بترو أتلتيكو قادر على تحقيق المفأجاة والتتويج بكأس البطولة».

وأكمل: «الأهلي هو المرشح دائما للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، لأنه فريق كبير ولديه لاعبون جيدون، ولكنني شاهدت آخر مباراتين له وأعتقد أنه يعاني فنيا هذا العام، ولكنه إذا أراد الفوز بالكأس فإنه بحاجة للعب بشكل أفضل في الأدوار القادمة».

وعلق سواريس عن مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023، قائلا: «إذا لم تتمكن من الفوز بأي مباراة فلا يمكنك القول بأن الحظ لم يحالفنا، كنا نتوقع أن يقدم منتخب مصر مستوى أفضل بسبب وجود لاعبين مميزين، وإذا لم تفز فمن الطبيعي ألا تتأهل إلى الأدوار المتقدمة، وانتهت رحلة الفراعنة بركلات الترجيح أمام الكونغو، وأعتقد أن المنافس كان الأفضل في هذه المباراة».

واختتم بالحديث عن محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، قائلا: «صلاح من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وله دور كبير في نجاحات ليفربول في السنوات الأخيرة، وقاد الفريق لتحقيق انتصارات وضعته في صدارة البريميرليج هذا العام».