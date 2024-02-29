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لقي مستوطنان إسرائيليان حتفهما، اليوم الخميس، في هجوم بالرصاص بالقرب من مستوطنة عيلي.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت / واى نت/ الإسرائيلية، اليوم، أنه تم تحييد شخصين اثنين بعد شنهما هجوما على محطة وقود في المستوطنة الواقعة بالضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصين على الأقل قتلا فى هجوم بالرصاص بعد ظهر اليوم الخميس في محطة وقود عند مدخل مستوطنة عيلي.

وأوضحت أن القتيلين، اللذين لقيا حتفهما فى مسرح الحادث، هما شاب فى العشرينات من عمره ورجل فى الأربعينات من العمر.

وأضافت الصحيفة أنه تم تحييد الإثنين، أحدهما في مسرح الهجوم والآخر في أثناء محاولته الفرار.

وقالت إن أجهزة الأمن تقوم بالبحث عن مزيد من المنفذين للعملية، وطلبت من سكان عيلى البقاء فى منازلهم.

وبحسب الصحيفة، وقع الهجوم فى نفس الموقع الذي شهد هجوما خلال الصيف الماضي لقي خلاله 4 إسرائيليين حتفهم.

ووصف أرييل إلمالياخ، رئيس المستوطنة الهجوم بأنه "خطير".