أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 413 ألفا و760 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 413 ألفا و760 جنديا، بينهم 1150 جنديا وضابطا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6593 دبابة، منها 23 دبابة أمس الثلاثاء فقط، و12552 مركبة قتالية مدرعة و10070 نظام مدفعية و1000 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و690 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 342 طائرة، و325 مروحية، و7768 طائرة مسيرة، و1912 صاروخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13152 من المركبات وخزانات الوقود، و1601 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.