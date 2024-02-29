أول رد فعل من رونالدو بعد إيقافه مباراة

تسببت العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، لمدة مباراة واحدة، في حالة من الجدل على المستوى الجماهيري.

اللجنة كانت عاقبت كريستيانو بالإيقاف لمباراة واحدة، بسبب حركة غير أخلاقية قام بها ضد جماهير الشباب في مباراة الفريق بالدوري والتي فاز فيها النصر 3-2.

وأثارت تلك العقوبة جدلا، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هناك مطالبات بتغليظ العقوبات، نظرا لتكرار انتهاك اللاعب العادات والتقاليد السعودية، رغم أن كريستيانو خلال التحقيق معه، أكد أن ما قام به إنما حركة تعكس القوة والانتصار ولا يقصد بها فعلا مشينا.

وعبر حسابه على موقع "إكس" نشر رونالدو صورة له خلال أداء تدريبات بدنية في صالة رياضية مبتسما ومعلقا: "لا يمكن أن أتوقف".

واعتبر البعض أن عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق رونالدو إنما تمثل فرصة لإراحة اللاعب فقط وتجهيزه للمشاركة مع النصر في مباراته ضد العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

ويلعب النصر اليوم ضد الحزم في دوري روشن للمحترفين، وهي المباراة التي تعد سهلة نظرياً وقد لا يتأثر العالمي بغياب "الدون" فيها.