مصادر: والد شاب هاجم طفلين بسكين في ألمانيا يحتجزه حتى تصل الشرطة

قالت مصادر من الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، إن والد الشاب الذي هاجم طفلين بسكين في مدينة دويسبورج بغرب ألمانيا، هو الذي أوقفه وجرده من السلاح.

وأمسك الرجل (69 عاما) ابنه (21 عاما) حتى وصلت الشرطة.

والطفلان الآن بالمستشفى وحالتهما ليست خطيرة.

وكان الشاب طعن الطفلة (9 أعوام) والطفل (10 أعوام) قبل أن يصرخ أحد المارة ويلقي عليه كشافا. وركض المهاجم قبل أن يواجهه والده بينما تمكن الطفلان المصابان من الوصول إلى مدرسة قريبة.

وقال الشاب لوالده إن معلومات على هاتفه المحمول سوف توضح دافعه وراء الجريمة.

ووفقا للشرطة، الشاب ألماني من أصل بلغاري.