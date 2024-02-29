استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وخان يونس بغزة

استشهد 25 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فجر اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن" 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء"، مشيرة إلى أن "الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة اسهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج"، وإلى أن "هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها".

وأضافت المصادر أن "مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لخان يونس جنوب القطاع، وفي عدة مناطق"، وأن "مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء"، وأن "هناك أعداد من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة النيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي".

وأشارت (وفا) إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دخلت يومها الـ146، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.