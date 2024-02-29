حزب الله اللبناني يستهدف أيلون الإسرائيلية بدفعات من صواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف مستعمرة "ايلون" الإسرائيلية بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على القرى والمدنيين في جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد مواطن وزوجته المسنين في بلدة كفرا، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم مستعمرة "ايلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا".

وأعلن الحزب، في بيانات منفصلة سابقة، استهداف انتشار للجنود الإسرائيليين في محيط موقع" جل العلام" وموقع "الرمثا" وتجمع للجنود في محيط "تلة الكوبرا" بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "طيرحرفا" و مرتفعات بلدة "الهبارية" في جنوب لبنان، وشنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارةً استهدفت بلدة "بليدا" في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف البلدة، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ" حزب الله".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏