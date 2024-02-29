اختتمت اليوم، الخميس، منافسات بطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة تحت 13 عامًا، بنين والتي استضافها نادي صيد الدقي، والتي تنظمها منطقة الجيزة للكرة الطائرة برئاسة عصام أبو جهيم، وذلك ضمن خطة نشاط الموسم الرياضي 2023/2024.

وشارك في البطولة 8 أندية وهم نادي الزمالك ونادي صيد الدقي ودجلة أكتوبر ودجلة الجهاز، وإيسترن كومباني وحدائق الأهرام والترسانة.

وحصل نادي صيد الدقي على المركز الأول، فيما جاء نادي إيسترن كومباني في المركز الثاني، ونادي الزمالك على المركز الثالث، ونادي دجلة أكتوبر على المركز الرابع.

وصرح الدكتور عصام أبو جهيم، رئيس المنطقة، أنه تم إقامة البطولة بنظام الدوري من دورين وتم احتساب المراكز عن طريق نظام تجميع النقاط للفرق المشاركة، وقد اتسمت المباريات بالمنافسة الشديدة وارتفاع المستوى البدني والفني والمهاري لجميع اللاعبين.

كما أشاد بأداء لجنة حكام البطولة برئاسة كابتن مشيرة مفتاح التي أدارت المنافسات، وكذلك لجنة المسابقات برئاسة هالة حسن التي أشرفت على إعداد الجداول وانتظام المسابقات.

ووجه عصام أبو جهيم الشكر لنادي صيد الدقي، برئاسة عبد الله غراب، على حسن الاستضافة وتنظيم البطولة وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة البطولة وخروجها بشكل مشرف.

وأقيم نهائي البطولة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد وعادل محمد علي رئيس لجنة المدربين بالمنطقة وأشرف على تنظيم النهائي أسامة سعيد المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة.