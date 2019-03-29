الولايات المتحدة تسحب تأشيرتها من زعيم حركة يمينية متطرفة في النمسا

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سحبت الولايات المتحدة تأشيرتها طويلة المدى من زعيم حركة "الهوية" اليمينية المتطرفة في النمسا.

وقال زعيم الحركة مارتن زيلنر /30 عاما/، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمريكية أبلغته بذلك عقب "تحقق من الخلفية".

وتجري السلطات النمساوية تحقيقات ضد "حركة الهوية" المناهضة للهجرة الجماعية غير المنضبطة للاشتباه في المشاركة في تنظيم إرهابي.

وكان منفذ هجوم إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هذا الشهر، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا، تبرع للحركة بـ1500 يورو مطلع عام 2018 .

وبسبب هذا الارتباط تدرس الحكومة النمساوية حظر الحركة.

وانتقد زيلنر، الذي تعيش خطيبته في الولايات المتحدة، سحب التأشيرة منه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي علق البعض على هذه الخطوة كالآتي: "إنه لأمر مضحك للغاية: عندما يتضرر شخصيا من الأمر، يصبح قائد "الهوية" فجأة غير مؤيد للرقابة على الحدود وحظر السفر للأجانب".