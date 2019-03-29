السيطرة على حريق «محدود» بمأوى نبيشة القمامة في الإسكندرية

اندلع حريق «محدود» مساء اليوم الجمعة، في قطعة أرض واقعة في شارع الجداوي، دائرة قسم شرطة المنشية وسط الإسكندرية، يستخدمها «نبيشة القمامة» كمأوى لهم، دون أن يُسفر عن وقوع خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع الحريق، وتم السيطرة عليه، حيث كشف الفحص الأولي لموقع الحريق أن قطعة الأرض تستخدم كمأوى لـ«نبيشة القمامة» ويستخدم في تخزين مخلفاتهم، واندلعت النيران فيه عن طريق الاشتعال الذاتي.

وبانتقال فريق من الشرطة وحي الجمرك مكون من إدارتي «إشغال الطريق والمتابعة الميدانية» إلى موقع الحريق لمعاينة تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.