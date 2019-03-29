هولندا: وفاة شخص رابع جراء هجوم أوتريخت متأثرا بجراحه

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أعلن الادعاء العام الهولندي مساء الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق نار على مترو مدينة أوتريخت.

وذكر الادعاء العام إن رجلا في الرابعة والسبعين لقي حتفه متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها عقب الحادث.

وكان رجل أطلق النار فجأة فيمن حوله الأسبوع الماضي داخل مترو بالمدينة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الفور.

كما أدى الحادث إلى جرح ثلاثة أشخاص آخرين جروحا عميقة ونقلوا إلى المستشفى، إلا أن واحدة منهم وهي سيدة شابة خرجت بعد علاجها داخل المستشفى، ولايزال أحد الضحايا يتلقى العلاج بعد أن توفي الرجل المسن يوم الخميس.

لم يتضح حتى الآن سبب إطلاق النار من قبل الجاني المحتمل (37 عاما) ويدعى جوكمين ت. الذي اعترف بقيامه بالقتل.

ويوجه الادعاء العام له تهمة القتل لأربعة أشخاص بدوافع إرهابية.

وهز الحادث جميع أرجاء هولندا بشدة.