«القوى العاملة» بقنا: بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة غدا

قال أسعد أحمد السيد، وكيل وزارة القوى العاملة بقنا، إنه سيتم بدءًا من غد الاثنين وحتى 29 أبريل المقبل، صرف منحة استثنائية بمبلغ 500 جنيه من خلال مكاتب البريد للعمال المقيدين بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة، موضحًا أن إجمالي المسجلين يصل إلى 5000 عامل.

وذكر وكيل قوى عاملة قنا، أن إجمالي المبلغ الذي ستصرفه المديرية لهؤلاء العمال يصل إلى نحو 2 مليون و360 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أنه في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، ناشدت وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg .

وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم تليفون (‪01212201303‬) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، مؤكدة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.