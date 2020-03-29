تعرض طبيب أمريكي يعمل داخل غرفة طوارئ بمستشفى في واشنطن، للفصل، على خلفية حديثه عما أسماه "عدم وجود إجراءات وقائية مطبقة لمواجهة فيروس كورونا في المستشفى".

وقال مينج لين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تعرض للفصل من عمله بمركز طبي في بيلينجام بواشنطن، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وجاء فصل لين عقب مناشدته لمديره عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام؛ لاتباع إجراءات أكثر أمنا لحماية طاقم التمريض خلال مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وخاصة واشنطن.

وقال لين، الذي يعمل في مركز علاج الصدمات في تصريحات صحفية، إنه بينما كان يستعد للذهاب للعمل يوم الجمعة الماضي، تلقى رسالة أنه لا حاجة لأن يأتي للعمل، وأن هناك شخص آخر يعمل بدلا عنه.

وأضاف أنه عندما تحدث إلى مديره في العمل أخبره أنه "تم الاستغناء عن خدماته"، وتابع: "سأكون بخير. إنها صدمة نفسية أكثر من أي شئ آخر".

من جهته، أكد المتحدث باسم المركز الطبي، أنه تم الاستغناء عن خدمات لينج دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم شركة توظيف الأطباء "Team Health"، إن فصل لين من عمله لم يأت من جانب الشركة، وأنها "ستتواصل معه لمحاولة تحسين الوضع"، وأضاف: "نحتاج الآن وأكثر من أي وقت سابق لكل طبيب. وسنعمل مع لين لإيجاد عمل في مكان آخر مناسب له".

ودأب لين، على الحديث عن أحوال المستشفى التي يعمل بها عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، متهما "Peace Health"، وهي منظمة رعاية صحية غير هادفة للربح تدير 10 مستشفيات وعيادات ومختبرات عديدة غرب الولايات المتحدة بالفشل في حماية العاملين.

وصرح لين بأنه تلقى تهديدات من مديريه بالطرد في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد إدلائه بعدة تصريحات صحفية في هذا الصدد.

وقال لين في مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" قبل فترة وجيزة من فصله، إن الممرضات كن تفحصن المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا دون أن تقدم لهن كمامات.