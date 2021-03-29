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استعادة سيدة تركت منزلها بسبب خلافات زوجية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 8:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 8:21 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة سيدة عقب تغيبها عن منزلها بسبب خلافات زوجية.


بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو تضمن إستغاثة أهلية إحدى السيدات بدعوى تعرضها للإختطاف وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل رجال الأمن لإعادتها، وبالفحص تبين أنه سبق وتبلغ من زوج المذكورة بغيابها عن المنزل دون إتهام أحد.


ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد مكان المذكورة، وتبين أنها تركت منزلها بمحض إرادتها بسبب الخلافات الزوجية، وتم إعادتها لأهليتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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