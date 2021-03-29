البنك المركزي المصري يكرم الطلاب الفائزين في مبادرة FinYology

FinTech Egypt تنظم المبادرة لتشجيع الجامعات والمواهب الشابة على المشاركة في تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي

نظمت FinTech Egypt التابعة للبنك المركزي المصري حفل ختامي عن بعد للاحتفال بالفائزين من طلاب الجامعات المشاركة في مبادرة FinYology- FinTech for Youth التي تم اطلاقها في فبراير 2020 لرعاية المواهب الشابة وتشجيع طلاب الجامعات في التخصصات ذات الصلة لتقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمشاركة ممثلي البنك المركزي والجامعات والبنوك المشاركة في المبادرة، لتكريم المجموعات الفائزة من كل جامعة.

وجاءت المشاركة المتميزة للمواهب الجامعية في المبادرة من خلال ادراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملائمة هذه المشروعات لطبيعة واحتياجات السوق المصرفي والمالي المصري الحالية التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt - ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً.

وصرح الأستاذ/ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري "المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتشجيع الابتكار كأحد السبل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث يحرص البنك المركزي من خلال FinYology- FinTech for Youth على تعزيز تعليم التكنولوجيا المالية للشباب ومساندة المواهب في هذا المجال، وذلك ضمن جهود تفعيل استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي يمثل الاهتمام بالمبتكرين ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق الشمول المالي".

ومن جانبه أوضح المهندس/ أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات أن "إطلاق مبادرة FinYology- FinTech for Youth يأتي من واقع رؤية طموحة للبنك المركزي المصري تهدف للتوسع في دورات وتخصصات التكنولوجيا المالية مستقبلاً في الجامعات المختلفة، وذلك بهدف مواكبة الطفرات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها هذه الصناعة الهامة من خلال تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، واكتشاف المواهب من الشباب في هذا المجال الحيوي ورعاية أفكارهم ومشروعاتهم".

شارك في المبادرة طلاب كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية في القاهرة وجامعة نيو جيزة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وجامعة النيل، وذلك في تخصصات ريادة الأعمال والابتكار، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي في كلا من الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 والفصل الدراسي الأول لعام 2021-2020. وقد شهدت فاعليات المبادرة العديد من الجلسات في مجال التكنولوجيا المالية عقدها البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لأكثر من 600 طالب من تلك الجامعات، شاركوا فيها سواء بالتواجد الفعلي أو إلكترونياً عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

كما قامت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وقطر الوطني، والمصري لتنمية الصادرات والإمارات دبي الوطني، والأهلي الكويتي بتقديم الدعم الفني للطلاب أثناء تنفيذ مشاريعهم لتنمية وصقل خبراتهم ومهاراتهم إلي جانب برامج تدريبية وتحفيزية صيفية (سواءً بمقار البنوك أو برامج أعمال افتراضية) للمجموعات الفائزة ، بما يدعم قدرات الطلاب على ابتكار تطبيقات واعدة تساعد على الوصول للخدمات المالية بسرعة وسهولة، ويساعد على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الدراسية في مجال التكنولوجيا المالية مع إتاحة الإمكانية لتطبيقها وتنميتها والتوسع فيها مستقبلاً.