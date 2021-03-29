وصول سفينة لبنانية محملة بـ6 شاحنات أكسجين إلى مرفأ طرابلس

وصلت الى مرفأ طرابلس صباح اليوم الاثنين، سفينة لبنانية محملة بست شاحنات أكسجين حمولة كل واحدة منها 22 طنا.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، عن مدير المرفأ أحمد تامر، قوله إن جميع الأجهزة الإدارية، وأجهزة المرفأ والعناصر الأمنية والجمركية تقدم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفأ لتصل إلى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة.



وأكد مدير المرفأ أن سفينة لبنانية أخرى ستصل إلى حوض المرفأ مساء اليوم وهي محملة بـ14 شاحنة من الأكسجين، لافتا إلى أن حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الأكسجين.



وكانت سوريا أعلنت الأسبوع الماضي تزويد مستشفيات لبنان بـ75 طنا من الأكسجين دون أن يؤثر ذلك على منظومة الأكسجين في البلاد.



وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، خلال زيارة إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي، إن تأمين الأكسجين سيساهم في إنقاذ لبنان من كارثة وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين بعد خلو مستشفيات لبنان من الأكسجين، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الصحة السورية لمد لبنان بالأكسجين، وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى.