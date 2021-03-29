أطلق عدد من أقارب وأصدقاء الفتاة التي لقيت مصرعها في حادث طريق الجلالة الأخير، مبادرات للتبرع لعدة مؤسسات ومستشفيات كصدقة على روحها.

وكانت الفتاة (إ. م. ن.) سائقة السيارة الملاكي التي تسببت في الحادث بسيرها بسرعة جنونية عكس الاتجاه، قد توفيت في الحادث وانتشل جثمانها متفحما من حطام السيارة.

أما سائق المقطورة التي اصطدمت بها فمازال مصابا يتلقى العلاج.

وانتقد عدد من أقارب الفتاة عبر حساباتهم على موقع "فيسبوك" التسرع في تحديد سبب هذا التصرف المميت الذي أودى بحياتها وعرض حياة آخرين للخطر، رافضين التسرع في إطلاق الأحكام عليها بأنها انتحرت، مطالبين بغلق الموضوع والدعاء لها بالرحمة.

كما تحدث بعضهم عن احتمال أن تكون الفتاة قد سارت في هذا الطريق بالخطأ.

بينما لم تصدر أي تعليقات على الواقعة من والدي الفتاة.

وشيعت عصر أمس الأحد جنازة الفتاة بالشيخ زايد بالجيزة.

يذكر أن "الشروق" حصلت على معلومات عن هوية الفتاة عصر أمس بعد تسليم جثمانها لذويها تمهيدا لتشييع جنازتها، لكنها امتنعت عن نشر بياناتها أو صورها حرصا على الخصوصية والتزاما بالقوانين ذات الصلة.