إصابة إيلون ماسك بكورونا

غرّد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتسلا، إيلون ماسك على تويتر يوم الاثنين أنه مصاب بفيروس كورونا.

يأتي هذا الإعلان بعد أن واجه مصنع تسلا في شنغهاي قيوداً على تشغيله في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا في المدينة، إذ سيعلق الإنتاج لمدة 4 أيام حتى 1 أبريل المقبل.

وشكك ماسك في نتائج الاختبار، وكتب اليوم الاثنين، "كوفيد-19 هو فيروس ثيسيوس (للتشبيه مع أحد أبطال أثينا الأسطوريين). لا توجد أعراض تقريباً ". ولم يقدم ماسك أي تفسير لكيفية اختباره، أو لماذا كان لديه أي سبب للشك في النتائج.

ويمتلك ماسك تاريخاً في التقليل من شأن فيروس كورونا الجديد ورفض تصريحات مسؤولي الصحة.

وفي فبراير 2020، عندما بدأ كوفيد في التأثير على الولايات المتحدة، قدر ماسك خطأ أن الفيروس سيختفي بحلول أبريل 2020. وبحلول نوفمبر 2020، أعلن ثبوت إصابته بكورونا، وفقا لموقع قناة العربية.

وعندما كانت أعداد فيروس كوفيد ترتفع في كاليفورنيا خلال أبريل 2020، وصف ماسك القيود الصحية بأنها "فاشية" أثناء لقاء هاتفي مع المساهمين حول أرباح الشركة.

وأبقى الرئيس التنفيذي مصنع شركته في فريمونت بولاية كاليفورنيا يعمل على الرغم من مطالب السلطات الصحية، لكنه لم يواجه أي تداعيات من الولاية أو مقاطعة ألاميدا.

ويعتبر موقف تسلا في الصين أكثر تعاوناً بكثير. إذ قالت "رويترز" إن متحدثاً باسم شركة تسلا أوضح أن الشركة تسعى جاهدة "للوفاء بمسؤولياتها للوقاية من الوباء، وأنها تعتقد أن إجراءات شنغهاي الخاصة بمكافحة كورونا ساعدت في وضع الأساس للتنمية المستقبلية للمدينة".

وسلمت تسلا 473.078 سيارة كهربائية مصنوعة في شنغهاي لعملائها في عام 2021 وفقاً لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية. وهي تنتج الآن سيارات من الطراز 3 والموديل Y، وتبيعها داخل الصين وخارجها للعملاء في أوروبا وجميع أنحاء آسيا.

وعلى الرغم من تحديات الإنتاج وإصابة ماسك بفيروس كورونا، ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 8%، حتى منتصف تعاملات أمس الإثنين بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لتقسيم الأسهم مرة أخرى.