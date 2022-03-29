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الشناوي يتفوق على ميندي رغم حسرة المونديال

محمد مجدي
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 11:09 م

حصل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على تقييم أعلى من إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال، عقب انتهاء مباراة المنتخبين بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وفقا لشبكة الأحصائيات «صوفا سكور» حصد الشناوي على تقييم 8.9 بفارق 1.4 عن ميندي الذي حصد على تقييم 7.5، على الرغم من قيادة ميندي منتخب السنغال في بلوغ المونديال بعد أن تصدى لركلتي جزاء، فيما تصدى الشناوي لركلة جزاء وحيدة.

ولجأ كلا المنتخبين إلى ركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال بهدف دون رد لتصبح النتيجة الإجمالية للمباراتين بالتعادل الإيجابي 1/1، لينجح أسود التيرانجا الصعود للمونديال بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 3/1.


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