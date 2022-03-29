إكسبو 2020 دبي يسجل حضورا قياسيا قبل اختتام فعالياته الخميس المقبل

سجل إكسبو 2020 دبي أكثر من مليون زيارة أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، وهو ترجمة عملية لحب الجمهور لوداع الحدث، الذي استمر لستة أشهر كاملة، بصورة بهية وإقبال منقطع النظير يترجم التقدير الكبير لهذا الحدث الدولي على أرض الإمارات.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن يتدفق المزيد من الجمهور إلى الموقع خلال الأيام الثلاثة المتبقية ليكونوا جزءًا من الحدث الختامي والمرح في إكسبو، ما يعد بأن يكون حفلا ختاميا لا يُنسى، مع الألعاب النارية، والعروض الجوية، وفناني الأداء على مستوى عالمي.

وصُنف إكسبو دبي في عطلة نهاية الأسبوع على أنه أكثر الأسابيع ازدحاما خلال فترة انعقاد الحدث الدولي التي امتدت على مدار ستة أشهر، ما دفع إجمالي عدد الزيارات ليصل إلى 22,937,830 مليون زيارة.

وتسجيل هذه الحصيلة القياسية من الزيارات، حتى اليوم، يعطي دلالات على أن الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يوشك على الوفاء بالتزامه باستقطاب ما بين 22.9 مليون و25.4 مليون زيارة، وهو ما تم تحديده في ملف التسجيل المصادق عليه رسميا بواسطة الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض عام 2015، وهو ما يعد إنجازا عالميا يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات ولا سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتشهد مراسم الحفل الختامي للحدث الدولي، تسليم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، علم المكتب الدولي للمعارض إلى كل من السفير جاي تشول تشوي، رئيس الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، وديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، اللذين سيقدمانه بدورهما إلى ممثلي إكسبو 2025 أوساكا- كانساي-اليابان.

وسيكون اليوم الأخير من إكسبو 2020 دبي، يوم الخميس الموافق 31 مارس يوما تاريخيا بحق، حيث يستقبل إكسبو 2020 فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مجددا، لتقديم عرض جوي ساحر، قبل بلوغ الاستمتاع أوجه في أجواء لا تُنسى، من خلال عروض يؤديها نجوم الموسيقى العالميون "كريستينا أغيليرا"، و"نورا جونز"، و"يويو ما"، كما تعتلي المسرح أيضا الفرقة العالمية للآلات الوترية "فرقة ورلد سترينغ إكسبو 2020"، وعازفة البيانو الإيطالية الموهوبة "إليونورا كونستانتيني".

وسيتمكّن الزوار من مشاهدة هذه العروض من خلال أكثر من 20 شاشة ضخمة موزعة في أرجاء الموقع، تشمل منصة اليوبيل، ومسرح دبي ميلينيوم، وحديقة الاحتفالات، ومجموعة متنوعة من أجنحة الدول، وستستمر الاحتفالات طيلة الليل، قبل أن يغلق إكسبو 2020 دبي بوابات دخوله للمرة الأخيرة.

وقبل أن يختتم الحدث الدولي، يعد إكسبو 2020 دبي باجتذاب المزيد من الزوار الراغبين في المشاركة في حُزمة من الفعاليات؛ أبرزها الاحتفالات التي ستقيمها الهند بمناسبة يومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، والذي يُصادف اليوم الثلاثاء 29 مارس، وتشمل تنظيم حفلا موسيقيا لمغني "البلاي باك" الهندي الشهير "شان".

وتحتل الفعاليات الرياضية المشهد على أجندة الفعاليات المتنوّعة التي يستضيفها إكسبو 2020 دبي، وذلك عبر مباراة استعراضية تقام اليوم في مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية في إكسبو 2020 دبي. ويعقبها يوم غد الأربعاء 30 مارس بطولة الاتحاد الدولي الثلاثية التي تُقام على أرض ساحة إكسبو الرياضية.



