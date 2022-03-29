هولندا تطرد 17 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس

طردت هولندا 17 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الثلاثاء.



وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا في الإذاعة الراديو إن معلومات الأجهزة الأمنية أفادت بأن هؤلاء الدبلوماسيين جواسيس وبأنهم كانوا يجمعون معلومات "تحت الغطاء الدبلوماسي".



وأضاف هويكسترا أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية الهولندية وإبلاغه بالأمر.



وقال هويكسترا إن عملية الطرد تأتي مراعاة "للأمن الهولندي" مشيرا إلى أن الوضع الدولي المتغير بسبب حرب أوكرانيا لعب دورا في هذا الأمر، ورفض الوزير الإفصاح عن تفاصيل الاتهامات.



ويتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا خلال الأسبوعين المقبلين.