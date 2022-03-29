قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب المصري لكرة القدم، سيخوض غدًا واحدة من أصعب المباريات، حيث ستكون حاسمة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استقبال المنتخب المصري في السنغال لم يكن طيبًا لصلاح ورفاقه والمشجعين المصريين.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تم مهاجمة المنتخب المصري بألفاظ لا تليق بمشجعي كرة القدم، وتم الهتاف باسم ماني ومهاجمة صلاح، معلقًا «أنه من حق السنغاليين تشجيع لاعبهم ولكن دون الإساءة لأحد».

وأوضح أن هذا الهجوم من المشجعين يسبب ضغطا واستفزازا لنجمنا المصري العالمي محمد صلاح، ولكنه لن يتأثر، فيما رد مصطفى محمد عليهم بأن محمد صلاح أفضل من ساديو ماني، ولكن صلاح اكتفى بالابتسامة.

واستطرد موسى، أن لاعبي منتخب مصر أمامهم فرصة لدخول التاريخ، متابعًا: «إحنا مش رايحين ندافع، رايحين نسجل ونلعب للفوز».

وأضاف: «جاهزون للانتصار وتحقيق أحلام الـ 100 مليون مصري وكل المتابعين في الوطن العربي، لاعبو المنتخب المصري سيلعبون دون ضغط، حيث إنهم هم الفائزون في المباراة الماضية، ومش عاوزين من صلاح غير يسجل هدف».