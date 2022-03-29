طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس من 4 دول بالاتحاد الأوروبي

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طردت أربع دول على الأقل أعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، العشرات من الدبلوماسيين الروس في جهد منسق ضد العمليات الاستخباراتية الروسية.

وأرسلت هولندا وبلجيكا وايرلندا وجمهورية التشيك إخطارات لما إجمالية 43دبلوماسيا روسيا اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك عقب خطوة مماثلة اتخذتها بولندا ودول البلطيق مؤخرا.

وأعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء أن بلجيكا تعتزم طرد 21 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في قيامهم بأنشطة التجسس.

وحددت بلجيكا الـ21 شخصا العاملين في السفارة والقنصلية الروسيتين "بالأخذ في الاعتبار تورطهم في التجسس وعمليات التأثير"، حسبما ذكرت ويلمز.

وطردت هولندا 17 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت إيرلندا عن أربعة دبلوماسيين ولكن بيانا من وزارة الشؤون الخارجية قال " إنه يتعين أن تظل القنوات الدبلوماسية بين إيرلندا وروسيا مفتوحة".

وأعطت جمهورية التشيك دبلوماسيا روسيا مهلة 72ساعة لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية "نخفض مع خلفائنا الوجود الاستخباراتي الروسي في الاتحاد الأوروبي".

كانت الحكومة البولندية قد أعلنت أن 45 دبلوماسيا روسيا أشخاص غير مرغوب فيهم، وسط مزاعم بأنهم موجودون في بولندا لإغراض التجسس. وقالت بولندا إنه تم إتخاذ القرار تضامنا مع أوكرانيا.

وطردت استونيا ولاتفيا وليتوانيا ما إجماليه 10 روس في 18 مارس الجاري. وردت موسكو اليوم الثلاثاء بطرد 10 دبلوماسيين من الدول البلطيقية الثلاث.