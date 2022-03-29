فيفا ينظم ورشة عمل حول آليات التقديم لاستخراج الاعتمادات الإعلامية لمونديال قطر

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، ورشة عمل لممثلي الصحف المحلية حول آلية استخراج الاعتمادات الصحفية الخاصة ببطولة كأس العالم تمهيدا لبدء إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت ورشة العمل حضور لفيف من الإعلاميين المحليين وعدد من مسؤولي الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث من بينهم السيدة فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال.

وتطرق مسؤولو الفيفا خلال ورشة العمل المنعقدة ببرج البدع إلى عدد من الخطوات والشروط الهامة لضمان حصول المؤسسات الإعلامية على الاعتمادات فور الإعلان عن فتح باب التقديم لها لكل من الصحف المكتوبة والرقمية والمصورين .

كما شددوا على ضرورة التسجيل بالقناة الرسمية للفيفا، والمتاحة لوسائل الإعلام المعتمدة لديها لتلقي أحدث الإشعارات والمستجدات، إذ يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم أحدث النظم لإبقاء كافة وسائل الإعلام على اطلاع بكل جديد.

من جهتها، قالت فاطمة النعيمي، مدير إدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث إن ورشة العمل تأتي ضمن جهود الدولة المستضيفة والاتحاد الدولي لكرة القدم للتواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام وتسهيل مهمتهم قبل انطلاق البطولة.

وأضافت النعيمي في تصريحات صحفية : "نحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة على الدوام مع مختلف وسائل الإعلام، وتأتي ورشة العمل التي استضفناها اليوم لتذليل أية عقبات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي قد تكون لدى ممثلي وسائل الإعلام، ونحن على استعداد دائم لمعاونتهم في تأدية مهمتهم على أكمل وجه".

وقدم مسؤولو الفيفا للحضور شرحا وافيا بالخطوات حول تصنيفات الإعلاميين خلال البطولة كالصحف المطبوعة والإعلام المرئي والجديد ووسائل البث التلفزيوني والإذاعي وحملة حقوق البث للبطولة، علاوة على المزيد من الإجراءات الجديدة المقرر تطبيقها لكل فئة على حدة خلال المونديال.