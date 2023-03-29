بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة إنبي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد بتروسبورت في التاسعة والربع مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ أحمد سعيد _ إسلام جابر _موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه _ فراس عايفية



خط الهجوم .. كريم بامبو _ محمود قاعود _ باسم مرسي .

وتشهد القائمة غياب كلا من محمد هلال وحمدي علاء وأسامة إبراهيم للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات

ومحمود الزنفلي للإصابة.