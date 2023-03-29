22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستقام غدا الحميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

وضم حمزة الجمل 22 لاعبا، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

محمد صبحى، أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد بيومى، عمر الوحش، عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد حسن، سيرجى أكا، صالح جمعة، أحمد مدبولى، كريم الديب، محمود الشبراوى، عمر الساعى، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، ياو أونور.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 برصيد 16 نقطة من 20نقطة بعد الفوز في مباراتين وتعادل في 10 مباريات وخسر 8.