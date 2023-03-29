محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة التراويح بمسجد المجاهدين بالخارجة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح بمسجد المجاهدين بالخارجة وسط جموع المواطنين من المصلين بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية، وعقب أداء الصلاة، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين موجهًا برفع و تخصيص مساحة 250 متر مربع لإنشاء دار مناسبات ملحقة بالمسجد على أن يتم بناءها بالجهود الذاتية.



كما وجه بقيام مديرية الأوقاف بفرش مصلى السيدات الملحقة بالمسجد، وحظر إلقاء القمامة بالكتلة السكنية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وناقش العديد من مطالب المواطنين الفردية ووجه الجهات المختصة بالاستجابة لتلك المطالب وذلك ضمن جهود المحافظ لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين من خلال مشاركتهم صلاة التراويح والالتقاء بهم فى جلسات مفتوحة عقب الانتهاء من الصلاة.





