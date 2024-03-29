محلل إسرائيلي: طوفان الأقصى كان سيناريو واقعيا لحرب شاملة بغزة

انتقد المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، "محدودية خيال" إسرائيل واستخفافها بعدوها، وعدم اعتبارها عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر سيناريو واقعيا للحرب الشاملة في حالة نشوبها في قطاع غزة.



* التدريبات الإسرائيلية



وكتب هارئيل في مقال، اليوم الجمعة: "بعد مرور قرابة نصف عام، بدأت الصورة فيما يتعلق بما حدث (في 7 أكتوبر) تتضح، ومن الواضح فعليا أن السيناريوهات المتطرفة التي حدثت يومها، لم يتم تدرب الجيش عليها إلا بالكاد قبل الحرب"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.



واعتبر أن "محدودية الخيال وربما أيضاً الاستخفاف بالعدو، منعت الجيش الإسرائيلي ومجتمع الاستخبارات من اعتبار مثل هذا الغزو الضخم الذي قامت به حماس، بمثابة سيناريو واقعي يجب الاستعداد له".



وأشار هارئيل إلى أن "النهج العملي المحتمل الرئيسي الذي أجريت عليه التدريبات (الإسرائيلية) على مر السنين يتعلق بغارة قامت بها سريتان من قوة كوماندوز النخبة التابعة لحماس عبر نقطتين أو ثلاث نقاط على طول الحدود، دون أي إنذار استخباراتي مبكر".



ولفت إلى أنه "في عام 2016، تم إجراء تدريب غير عادي في فرقة غزة (للجيش الإسرائيلي) ووضع الجنرال ميكي إدلشتاين، الذي كان يقود الفرقة في الماضي، سيناريو تقوم فيه القوات المهاجمة بإغراق الحدود من عدد كبير من النقاط".



وأورد في مقاله أن الفرقة والقيادة الجنوبية "واجهت صعوبة في التعامل مع الأمر، واشتكى العديد من القادة المشاركين في التمرين من أن السيناريو انحرف إلى اتجاهات خيالية وغير معقولة".



وشدد على أنه "منذ ذلك الحين، يبدو أن أحدا لم يتدرب جديا على سيناريو حرب شاملة في غزة، والتي قد تندلع بهجوم مفاجئ".



* الطوفان والتسمية المناسبة



وعليه، وصف هارئيل ما حدث بمستوطنات غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر بأنه "طوفان"، وقال: "تبين أن التسمية التي أطلقتها حماس على الهجوم، طوفان الأقصى، كانت مناسبة".



وتابع: "صباح يوم الهجوم، كانت هناك ثلاث كتائب مشاة منتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة، إلى جانب كتيبة مدرعة أصغر، لكن الجدل حول الوجود المحدود للقوات يعوقه الفجوات في المعلومات والتشويه السياسي والصمت لفترة طويلة من جانب الجيش".



ورأى أن "الانتشار الضعيف (للقوات الإسرائيلية) خاصة في الجنوب، يعكس موقفا غير جدي بما فيه الكفاية من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه المخاطر".



وذكر أن جنديات إسرائيليات كن في مهمة متابعة تصرفات "حماس" من الجو حذرن "من التغيرات المثيرة للقلق في سلوك حماس على طول الحدود والتي ربما تشير إلى هجوم وشيك".