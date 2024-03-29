تعاني صناعة النقل في ألمانيا حاليا من أسوأ عجز في العمالة الماهرة.

جاء ذلك وفقا لدراسة أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة (كوفا) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع أرباب الأعمال.

وكانت أكبر نسبة زيادة مقارنة بالعام السابق هي 89% لسائقي الحافلات والترام. وبالتالي، لا يمكن شغل 3594 وظيفة بمرشحين مؤهلين بشكل مناسب.

وزادت الفجوة بنحو 80% إلى 2265 للمتخصصين في غرف تحويلات السكك الحديدية وعملياتها، وبنسبة 45% إلى أكثر من 4 آلاف لسائقي القطارات.

ويعزو واضعو الدراسة الارتفاع الحاد في المقام الأول إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة.

وقال الخبير الاقتصادي يوريك تيدمان: "إن اتساع فجوة المهارات في مهن النقل يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحول إلى التنقل. إن الجهود المبذولة لتعزيز وتنشيط السكك الحديدية والنقل العام تزيد الطلب على العمال المهرة المؤهلين".

ويبدو أن العقبات في سبيلها للتفاقم بسبب التغير الديموغرافي، حيث سيتقاعد العديد من موظفي هذا القطاع في السنوات القليلة المقبلة.

وبشكل عام، ضاقت فجوة المهارات قليلا في عام 2023. ولم يكن من الممكن شغل 570 ألف وظيفة شاغرة بموظفين مؤهلين بشكل مناسب. وهذا أقل بنسبة 10٪ تقريبا عما كان عليه في العام السابق.

وقال تيدمان: "على الرغم من تراجعها، فإن فجوة المهارات لا تزال عند مستوى مرتفع للغاية". ووفقا للدراسة، فإن النقص الأكبر في العمالة الماهرة لا يزال موجودا في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والتدريس والتعليم.