بايدن يتلقى دعما في حملته الانتخابية من أوباما وكلينتون

هرع الرئيسان الأمريكيان السابقان، باراك أوباما وبيل كلينتون لمساعدة الرئيس الحالي، جو بايدن في الحملة الانتخابية.



وظهر الديمقراطيون الثلاثة، معا في حدث رئيسي، لجمع التبرعات في نيويورك، مساء أمس الخميس. وشارك في الحدث، الذي أقيم في "قاعة راديو سيتي للموسيقى"، في مانهاتن، العديد من نجوم الموسيقى. وقال فريق حملة بايدن إنه جمع أكثر من 26 مليون دولار أمريكي.



وكان عرض الحملة مصحوبا، باحتجاجات ضد سياسة الحكومة الأمريكية، في الشرق الأوسط، حيث قاطع معترضون الديمقراطيين البارزين، على المسرح عدة مرات، وتظاهر آخرون في الخارج.



وحضر هذا الحدث عدة آلاف من الأشخاص ودفعوا ما بين 225 دولار ونصف مليون دولار للتذكرة. وسافر الرئيس السابق أوباما من واشنطن إلى نيويورك على متن الطائرة الحكومية "إير فورس وان" مع نائبه السابق، بايدن.



وشق كلينتون طريقه إلى الحدث. وجلس الثلاثة معا على خشبة المسرح في حلقة نقاش خاضعة للإشراف. وتحدثوا عن الديمقراطية والحياة في البيت الأبيض والصراعات الدولية والقرارات الصعبة كرئيس.



وسوف يتواجه الرئيس وبايدن وسلفه ترامب في انتخابات 5 نوفمبر المقبل، في إعادة لمشهد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد أن حقق كلاهما العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التوالي.



كان استطلاع للرأي قد أظهر الشهر الماضي تقدم ترامب على بايدن بمقدار 11 نقطة برأي من شملهم الاستطلاع فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد.