سينر يكرر تفوقه على ميدفيديف ويتأهل لنهائي بطولة ميامي

قدم الإيطالي يانيك سينر أداء رائعا، ونجح في الفوز على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف، ليصل إلى نهائي بطولة ميامي للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن المباراة كانت بمثابة إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة، والتي شهدت نجاح ميدفيديف في التقدم بمجموعتين، قبل أن يعود سينر وينجح في خطف أول فوز له بلقب أحد البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

لكن ذلك لم يحدث مجددا، حيث نجح سينر في حسم اللقاء لصالحه في مجموعتين بواقع 6 /1 و6 /2 في 69 دقيقة فقط، في سيناريو مغاير لنهائي العام الماضي.

وكان اللاعب الإيطالي قد خسر مباراة واحدة فقط حتى الآن في الموسم الحالي، وكانت أمام الإسباني كارلوس ألكاراز فرصة في قبل نهائي بطولة إنديان ويلز قبل أسبوعين، لينجح في التألق مجددا في فلوريدا.

وسيواجه سينر في النهائي، الفائز من مواجهة البلغاري جريجور ديمتيروف والألماني ألكسندر زفيريف في الدور قبل النهائي.