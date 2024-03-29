مسئول أمريكي: المجاعة محتملة تماما في بعض مناطق شمال غزة

قال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن من المحتمل تماما وجود مجاعة في بعض المناطق في شمال غزة وإن ندرة الشاحنات تمثل عقبة أمام إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المكتظ بالسكان والواقع تحت الحصار الإسرائيلي.

وذكر المسئول الكبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته "يمكننا القول بثقة إن المجاعة تشكل خطرا كبيرا في الجنوب والوسط لكنها غير موجودة، غير أنها في الشمال تشكل خطرا ومن المحتمل تماما أن تكون موجودة في بعض المناطق على الأقل"، وفقا لوكالة رويترز.

وتحذر الأمم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه مجاعة وتشكو المنظمة من وجود "عقبات هائلة" أمام إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع. وأقر مسؤولون أمريكيون بأن القطاع يواجه كارثة إنسانية، لكن لم يقدم إلا قليل منهم تقييما لاحتمالات وجود مجاعة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تصنيف عالمي للأمن الغذائي مدعوم من الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة ورجح أن تحل بشمال غزة في مايو أيار وقد تنتشر على امتداد القطاع بحلول يوليو تموز.

وجاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، ومن المرجح أن تتجاوز هذه المستويات أيضا معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع.

وقال المسئول إن ندرة الشاحنات من أكبر المشكلات التي تقيد توزيع المساعدات.

وأضاف أن الشاحنات "لا تكاد تكفي في الوقت الحالي. لا توجد شاحنات إضافية في غزة لتحميلها بالغذاء من كرم أبو سالم أو رفح أو البوابة 96".

وتابع المسئول أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها والمجتمع الدولي على المساعدة في الحصول على مزيد من الشاحنات أو مساعدة الأمم المتحدة في الحصول على مزيد منها لاستخدامها في توزيع المساعدات.

وأشار إلى حدوث تحسن في جنوب القطاع ووسطه وتحسن طفيف في الشمال الذي كان يصعب وصول شاحنات المساعدات إليه بسبب زيادة النشاط الإجرامي وغياب القانون الشهر الماضي.

وقال إن عدد الشاحنات التي توزع المساعدات في جنوب ووسط غزة تجاوز 200 شاحنة يوميا تقريبا فيما يمثل زيادة مقارنة بالشهر الماضي، لكن هناك حاجة لمزيد.

وذكر المسئول أن ما يتراوح بين 350 و400 شاحنة من مساعدات مُتعاقد عليها مع القطاع الخاص وصلت إلى الشمال يوميا على مدى الأسابيع القليلة الماضية وكانت هذه أكبر شحنة مساعدات تصل إلى هذا الجزء من القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول.