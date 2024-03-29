تسبب عدم إذاعة قرآن صلاة الجمعة، اليوم، على إذاعة القرآن الكريم، في حالة من الاستغراب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسائل كثير من متابعي الإذاعة عن السبب وراء عدم إذاعة قرآن الجمعة، دون توضيح حتى الآن من القائمين على الإذاعة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم بث قرآن الجمعة، بنبرة ساخرة، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل: "لماذا لم تذيع إذاعة القرآن الكريم، قرآن الجمعة؟ معقول يكونوا نسيوا!".

وكتب آخر: "إذاعة القرآن الكريم نسيت أن النهاردة الجمعة، راحت عليهم نومة منقلوش شعائر صلاة الجمعة"، وقال آخر: "شكل القراء صايمين، فمش هيقروا النهاردة.. إذاعة القرآن الكريم بقت غريبة".

وتابع آخر: "لأول مرة لا تقوم إذاعة القرآن الكريم بنقل شعائر صلاة الجمعة؟ اللهم اجعله خيرا"، وكتب آخر: "هو ليه التأخر المستفز ده من قِبل إذاعة القرآن الكريم في الانتقال مباشرة لنقل شعائر صلاة الجمعة والفاصل بين الأذان ونقل الشعائر أقل من أَحد عشر دقيقة".