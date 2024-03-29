اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال 9 أشخاص في جمهورية طاجيكستان بآسيا الوسطى، بعد أسبوع من هجوم إرهابي على مركز كروكوس سيتي هول للمناسبات بالقرب من موسكو، أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية، أن الأشخاص، الذين زُعم أن لهم صلات بالمشتبه بهم الرئيسيين الأربعة المحتجزين في موسكو، تم احتجازهم في إحدى ضواحي العاصمة الطاجيكية دوشانبه .

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات روسية شاركت أيضا في عملية الاعتقال.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد قتلى هجوم الأسبوع الماضي إلى 144 ووصل عدد الجرحى إلى 382، بحسب السلطات الروسية.

وكان أربعة مسلحون قد فتحوا، قبل أسبوع، نيران أسلحتهم على رواد حفل موسيقي في قاعة كروكوس سيتي هول في الضواحي الواقعة شمال غربي موسكو.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الحادث، الذي يعد أسوأ هجوم تشهده روسيا منذ سنوات.