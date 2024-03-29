آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة

تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، بثلاث محافظات في وقفات ومسيرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أكثر من نصف عام خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن المواطنين شاركوا في مسيرة بمنطقة "وسط البلد" بالعاصمة عمّان، طالب فيها بوقف القتل والتجويع الإسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما شهدت محافظتا إربد (شمال) والزرقاء (وسط)، وقفات تدعو إلى إغلاق سفارة إسرائيل لدى عمان، فيما طالب آخرون بفتح الحدود مع فلسطين.

وهتف المشاركون للأقصى ولفلسطين ولغزة، رافعين علم فلسطين ولافتات كتب عليها "اوقفوا القتل والتجويع".

ومنذ نحو ستة أيام، يشارك آلاف الأردنيين بوقفات يومية قرب سفارة إسرائيل بعمّان، للمطالبة بإغلاقها وتضامنا مع غزة.

وفي الأول من نوفمبر 2023، قرر الأردن سحب سفيره من تل أبيب، كما رفض عودة سفير إسرائيل إلى عمّان.