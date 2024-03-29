 وزيرة الهجرة: عدد المصريين بالخارج 14 مليونا.. والوزارة أمن القومي - بوابة الشروق
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وزيرة الهجرة: عدد المصريين بالخارج 14 مليونا.. والوزارة أمن القومي

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 4:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 4:19 ص

قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ عدد المصريين بالخارج يصل إلى 14 مليون مغترب.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صناع القرار» على شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الخميس، أن المصريين بالخارج يمثلون قوة ناعمة حقيقية، ما يجعلها وزارة أمن قومي.

وأشارت إلى أنَّ الـ14 مليونا يمثلون سفراء لمصر في الخارج من مختلف المجالات والقطاعات والفئات، ويتسمون جميعًا بالتميز.

ولفتت إلى أنها تحرص على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج عبر الطرق المختلفة، مبدية تقديرها لهم ليس فقط على صعيد علاقتهم بمصر لكن أيضًا لتأثيرهم في مجتمعاتهم.

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