سنتكوم: تدمير 4 طائرات بدون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر الجمعة، تدمير 4 طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم، في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن القيادة المركزية حيدت، مساء الخميس، أربع طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أن الطائرات بدون طيار كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية وأخرى تابعة لتحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

وأوضحت أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق فوري على بيان "سنتكوم".

ويشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، منذ يناير الماضي، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.