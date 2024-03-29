جهود مكثفة لضبط أسعار التوكتوك بمراكز الغربية

نظمت مجالس مدن طنطا وكفر الزيات وبسيون في محافظة الغربية، حملة لوضع تعريفة الأجرة على مركبات التوكتوك، والتي حُددت داخل المدن الثلاثة بـ 5 جنيهات.

وقاد محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، حملة موسعة لتركيب ملصقات واستيكرات بتعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بالمدينة وقرى المركز والتي تم تحديدها بالسعر الموحد على كل توكتوك، وهي 5 جنيهات فقط، بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما قاد عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات وعلاء بهنسي وتامر شوارة والدكتورة إيناس عبدالمطلب نواب رئيس المدينة، وحسن العطار رئيس قسم الإشغالات بمجلس المدينة ومسئولي المرور، حملات تدوين تعريفة الأجرة داخل مدينة كفر الزيات بواقع 5 جنيهات، وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المقررة على زجاج التكاتك بالبويات، مناشدين المواطنين بالالتزام بدفع أجرة التوكتوك 5 جنيهات فقط لا غير.

فيما قاد إسلام النجار رئيس مدينة بسيون حملة ضمت نواب رئيس المدينة، لتركيب استيكرات بالتعريفة الجديدة على مركبات التوكتوك، والتوعية بأن تحديد تعريفة ركوب التوكتوك تتم من أجل التصدي لأي أشكال للخروج عن القانون.

من جانبه شدد محافظ الغربية على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، مطالبا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم " على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤).