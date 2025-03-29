عرض مباراة القمة يشارك في مسابقة الفضاءات غير التقليدية بمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

يشارك العرض المسرحي "مباراة القمة"، تأليف وإخراج أشرف علي، في مسابقة الفضاءات غير التقليدية في الدورة الأول من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، وذلك في الثامنة مساء 12 أبريل في قاعة سعد أردش بأكاديمية الفنون بالهرم، ويقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 15 أبريل المقبل على مسارح أكاديمية الفنون.

ويدور العرض، حول آخر مباراة ملاكمة يخوضها بطل العرض، والتي ستحدد من هو بطل العالم، حيث تتكون المباراة من 4 جولات، تكشف كل جولة وكل ضربة فيها ذكريات من حياة البطل، بدايةً من طفولته مع والده الذي كان يعنفه ويطالبه بترك ما يحب، وصولًا إلى زوجته التي كانت تطالبه بالاستقرار، وترك اللعبة لشعورها بإهماله لها، حتى نكتشف أنها خانته، وتتصاعد الأحداث تدريجيًا حتى يتضح السبب الحقيقي وراء تمسكه باللعبة التي يعشقها.

ويجسد العرض، حياة الإنسان منذ ولادته على أنها مباراة، وكل ما يواجهه من صدمات ومواقف صعبة ما هي إلا ضربات قد تسقطه أحيانًا، لكنه يجب أن يقف من جديد ويحاول الفوز ويصمد حتى النهاية.

ويشارك في بطولة العرض كل من محمد سامح، وأحمد مشالي، وملك الكوردي، فيما تتولى دنيا عزيز تصميم الديكور، وأحمد طارق الإضاءة، مع تأليف موسيقي لمحمود وجيه وتنفيذ موسيقي لهاني مجدي.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في دورتها الأولى والتي تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي عن لجنة تحكيم عروضها المسرحية في مسابقة عروض مسرح العلبة الإيطالي ومسابقة الفضاءات غير التقليدية.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالي من السيناريست عبدالرحيم كمال مساعد وزير الثقافة، والمشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية رئيسًا وبعضوية كل من: الفنانة كريمة منصور، والمنتجة هبة الهواري، ود. صبحي السيد الأستاذ بقسم الديكور المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ود. علاء قوقة الاستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية من دكتورة ياسمين عبدالحسيب الأستاذ بقسم الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية رئيسًا، وبعضوية كل من: د. أسماء يحيى الطاهر مدرس الدراما والنقد بكلية الآداب بجامعة حلوان والمنتدبة بقسم المسرح بالجامعة الأمريكية، والمخرج دكتور أكرم فريد، والإعلامية بسنت بكر، والدكتورة سماح السعيد الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودكتور عمر المعتز بالله دكتور تاريخ العمارة وتاريخ الفن بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر والفنانة ميريت ميشيل.

ويشارك 11 عرضا في مسابقة العلبة الإيطالي وهي: الجريمة والعقاب ومع الشغل والجواز وليالينا والشك و3 مقاعد في القطار الأخير وحتى يطير الدخان والبؤساء والمفتاح وأحفاد دافنشي والطاحونة الحمراء وحكاية من الذاكرة.

ويشارك 10 عروض في مسابقة الفضاءات غير التقليدية وهي: مباراة القمة، وفريق الكابتن يحيى الناشد، وجدول الضرب، ومسافر ليل، والضيف وحلم ليلى، ويوميات ممثل مهزوم، والطائر الأزرق، والزائر، ودمي من ورق.

وتشكلت لجنة مشاهدة العروض المسرحية المتعددة في مسابقتي فضاء مسرح العلبة الإيطالية والفضاءات المسرحية غير التقليدية من الدكتور رامي بنيامين الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية ووكيل كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والناقد باسم صادق، والمعيد بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية حازم القاضي، والفنان عبدالله محمد مقرر اللجنة.

يذكر أن هذه الدورة هي الدورة الأولى للمهرجان، وتحمل اسم الدكتور أشرف زكي.

وتقدمت للمهرجان أكثر من 160 عرضًا مسرحيًا في المسابقتين: مسابقة فضاء العلبة الإيطالي، ومسابقة الفضاءات غير التقليدية، رئيس المهرجان الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويدير المهرجان، المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي، والمشرف علي مسرح نهاد صليحة.